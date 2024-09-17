Грету Тунберг назвали «антисемиткой недели»

Американская правозащитная организация StopAntisemitism назвала шведскую климатическую активистку Грету Тунберг «антисемиткой недели». Об этом сообщила сама организация в своем аккаунте в X.

StopAntisemitism почти каждую неделю публикует статью об «антисемите недели». До Греты Тунберг в этот список попадали певица Kehlani, модель Джиджи Хадид, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, президент Палестины Махмуд Аббас и другие публичные деятели, которые критиковали действия Израиля в секторе Газа.

Читать еще ЕС столкнулся с рекордным всплеском антисемитизма Миллионы европейцев отрицают Холокост и верят в мировое еврейское правительство

Представители организации упрекают Тунберг в том, что она открыто сочувствует Палестине и в то же время предпочитает не упоминать о действиях ХАМАС и «Хезболлы» в Израиле. В посвященной Тунберг статье на сайте StopAntisemitism приводятся ее высказывания о войне секторе Газа, которые StopAntisemitism считает фейками. В организации напомнили об участии Тунберг в пропалестинских митингах в Европе. Активистка ранее заявляла, что протесты против израильской оккупации «должны быть повсюду».

StopAntisemitism также раскритиковала статью Тунберг с заголовком «Мы не перестанем говорить о страданиях Газы — без прав человека нет климатической справедливости». По мнению организации, шведская экоактивистка отказывает в правах человека именно евреям. Ей также припомнили лозунг «сокрушим сионизм», который она скандировала на митинге в Швеции.

Читать еще Гарвард обвинили в антисемитизме Администрация университета поощряла насилие против евреев и поддерживала ХАМАС. Против вуза подали иск

«К сожалению, ненависть Греты к еврейской нации затмевает ее любовь к окружающей среде. Несмотря на то, что Израиль является мировым лидером в борьбе с климатическими катастрофами и спешит на помощь в кризисных ситуациях по всему миру, Грета встает на сторону своих врагов-убийц-террористов», — заявила глава StopAntisemitism Лиора Рез.

В начале сентября Тунберг задержали в Копенгагене на акции протеста против войны в Газе. Менее чем через неделю она приняла участие в пропалестинском протесте в Стокгольме, где тоже столкнулась с полицией. На этот раз обошлось без задержания. Тунберг и другие демонстранты установили палатки в библиотеке Стокгольмского университета. Они требовали от университета прекратить сотрудничество с израильскими образовательными учреждениями.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.