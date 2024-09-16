Люди с жиром на животе чаще страдают от хронических болей

Жировые отложения на животе и вокруг органов брюшной полости и избыточный вес вызывают мышечно-скелетные хронические боли по всему телу, особенно у женщин. К такому выводу пришли австралийские ученые, которые проводили исследование в течение двух лет, сообщает Independent.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 32 409 человек. Большая часть из них (51%) — женщины, средний возраст которых составлял 55 лет.

Все эти люди прошли медобследование и сделали МРТ-снимки брюшной полости, чтобы измерить количество жира вокруг внутренних органов. Кроме этого, у участников исследования измерили объем подкожного жира. После этого, как сообщается, участников попросили заполнить анкеты и рассказать, испытывают ли они боль в разных участках тела более трех месяцев.

Спустя более чем два года, по такой же схеме собрали данные у 638 человек из этой же группы людей. Результаты показали, что люди с избыточной массой тела, жировыми отложениями вокруг живота и большим объемом подкожной жировой ткани чаще жаловались на мышечную боль в теле.

«Однако вероятность возникновения хронических болей из-за жира у женщин была выше. Это может быть связано с различиями в распределении жира и гормональных особенностях», — сообщили авторы исследования.

По их словам, избыток жира в организме влияет на нервную систему и может спровоцировать воспаление, которое приводит к возникновению болей. Ученые говорят, что сокращение объема жира вокруг живота «может рассматриваться как цель для лечения хронической боли, особенно у тех, кто испытывает боль по всему телу».

Ранее исследование данных более 400 тысяч человек китайскими учеными показало, что жировые отложения также повышают вероятность развития деменции и болезни Паркинсона.

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