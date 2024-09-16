Россия завысила потери Украины под Курском почти в 10 раз

Подсчеты российского Минобороны по уничтоженной техники ВСУ в Курской области могут расходиться с реальными потерями Украины почти в десять раз. «Холод» пришел к такому выводу, сравнив подсчеты Минобороны с данными независимого военного аналитика Naalsio, который сотрудничает с волонтерским OSINT-проектом Oryx.

Минобороны утверждает, что в период с 6 августа по 6 сентября российские военные уничтожили не менее 81 украинского танка. При этом анализ «Холода», основанный на данных Oryx, зафиксировал только 10 украинских танков, уничтоженных с начала украинского вторжения в Курскую область. Получается, что в своей официальной сводке Минобороны могло завысить количество подбитых танков в восемь раз. Среди украинских танков, которые действительно были уничтожены Россией, было как минимум два западных: британский Challenger и польский PT-91 Twardy.

«Холод» заметил большую разницу в подсчетах подбитых бронированных машин. В это понятие входят бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП) и боевые бронированные машины других типов. По версии Минобороны, Украина потеряла под Курском 714 бронированных машин. Аналитикам Oryx удалось найти лишь 89 подбитых бронемашин. То есть, цифры Минобороны расходятся с данным Oryx на 625 единиц техники.

Минобороны отдельно ведет счет подбитых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Уничтожение даже одной такой установки — повод для гордости для российской пропаганды. Установки HIMARS хорошо охраняются: например, поставленный Россией «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что ВСУ прячут свои HIMARS и не подвозят их к линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Минобороны утверждает, что Россия уничтожила сразу семь установок HIMARS за месяц вторжения ВСУ. OSINT-аналитики Oryx нашли лишь один подбитый комплекс, который поразили 15 августа в селе Могрица Сумской области.

Единственный параметр, по которому данные Минобороны и Oryx сошлись, — это потери украинской авиации. За месяц с начала вторжения в Курскую область Украина не потеряла ни одного вертолета или самолета.

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