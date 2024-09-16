Данные Минобороны о потерях ВСУ под Курском оказались правдивы только по одному параметру

Российское Минобороны ежедневно отчитывается о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, однако действительно правдивые данные оно предоставило лишь по одному параметру — «потерях» в авиации. «Холод» пришел к такому выводу, сравнив подсчеты Минобороны и независимого волонтерского проекта исследователей открытых данных Oryx.

«Холод» проанализировал данные Минобороны и Oryx за месяц с начала вторжения ВСУ в Курскую область — в период с 6 августа по 6 сентября. Минобороны каждый день выкладывало в своем телеграм-канале статистику потерь Украины под Курском. По версии ведомства, украинские военные за это время потеряли 795 единиц бронетехники, включая 81 танк и 714 бронированных машин всех типов (включая БТР и БМП).

Эти данные сильно отличаются от тех, что удалось собрать OSINT-аналитикам из Oryx (в свою статистику они включают только ту бронетехнику, захват или уничтожение которой были зафиксированы на фото или видео). Oryx идентифицировал лишь 10 танков и 89 бронированных машин, которые потеряли ВСУ под Курском.

Единственный показатель, по которому цифры Минобороны сошлись с подсчетами Oryx, — это данные по авиации. Ни Oryx, ни Минобороны не сообщало потерях украинских самолетов или вертолетов за месяц наступления в Курской области. Это единственный параметр, по которому данные российского Минобороны полностью совпали с подсчетами Oryx.

Данные Минобороны о потерях живой силы ВСУ вызывают сомнения. Если верить цифрам российского военного ведомства, то за месяц «курской операции» украинская армия потеряла 10400 военных. По оценкам военных аналитиков, всего в Курскую область было отправлено порядка 10 тысяч украинских солдат. Получается, что российская армия уже уничтожила все украинские подразделения, которые были задействованы в наступлении. Однако ВСУ до сих пор контролируют порядка 800 квадратных километров Курской области.

Украинская армия стала первой иностранной армией со времен Великой Отечественной войны, которой удалось вторгнуться на территорию России. Уже больше месяца ВСУ держат под своим контролем десятки населенных пунктов в Курской области. Россия начала отвоевывать первые поселения с 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало российского контрнаступления, но отметил, что происходящее в Курской области идет по «украинскому плану».

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