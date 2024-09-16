«Сегун» получил премию «Эмми» за лучший драматический сериал

В Лос-Анджелесе в США прошла 76-я ежегодная церемония вручения премий «Эмми». Как сообщается на официальном сайте премии, награду за лучший комедийный сериал получили создатели «Хитростей», а лучшим драматическим сериалом признан «Сегун».

Он стал первым проектом компании Disney, которой принадлежит телеканал FX, выпустивший сериал, получившим премию «Эмми» с 2005 года. Тогда наградой был отмечен сериал «Остаться в живых» (Lost).

«Сегун» — это уже вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла, рассказывающего о жизни англичанина Джона Блэкторна, попавшего в Японию XVII века в разгар междоусобных войн.

Сыгравший в нем главную роль японского дайме Ёси Торанаг актер Хироюки Санада был отмечен наградой в номинации «Лучший актер драматического сериала». «Эмми» за лучшую женскую драматическую роль также получила актриса из «Сегуна» Анна Савай, сыгравшая леди Марико Тода.

Получивший «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал» «Хитрости» повествует о стендап-актрисе и комедийном писателе, которые решили работать вместе. В 2024 году вышел уже третий сезон сериала, а в общей сложности зрителям показали уже 27 серий.

«Эмми» в номинации «Лучший актер комедийного сериала» в этот раз получил Джереми Аллен Уайт, сыгравший роль Карми в сериале «Медведь», который жюри «Эмми» признало лучшим комедийным сериалом в прошлом году. Он рассказывает о шеф-поваре, который пытается сделать из кафе умершего брата мишленовский ресторан. А лучшей актрисой комедийного сериала жюри премии признало Джин Смарт, сыгравшую главную героиню «Хитростей» Дебору Вэнс.

Премию за лучшую комедийную роль второго плана получил актер из «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах, а лучшей актрисой в той же номинации признали, сыгравшую в том же сериале Лизу Колон-Заяс.

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