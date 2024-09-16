В Кыргызстане избили и изнасиловали девятилетнюю девочку

В селе Барскоон Иссык-Кульской области Кыргызстана избили и изнасиловали девятилетнюю девочку. Об этом пишет кыргызстанское издание Kaktus.media со ссылкой на областную милицию.

Сообщается, что 9 августа в милицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она сообщила, что в этот день около полудня двое неизвестных мужчин избили и изнасиловали ее дочь. По словам женщины, инцидент произошел на участке Кок-Сай села Барскоон.

Милиционеры зарегистрировали факт в едином реестре преступлений ОВД Джети-Огузского района и возбудили уголовное дело по статье «изнасилование». Как сообщает Kaktus.media, по этому делу милиция задержала двоих подозреваемых с инициалами Э.Э и О.А. 19 и 25 лет. Оба — уроженцы села Барскоон.

Отмечается, что по решению Джети-Огузского районного суда, подозреваемых на время следствия водворили в СИЗО на два месяца. Ведется следствие, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, пишет Kaktus.media.

По данным издания «Клооп», МВД Кыргызстана взяло дело под свой контроль. В ведомстве добавили, что «подобные факты не останутся без внимания и виновные лица понесут строгое наказание в соответствии законом».

За 2024 год в Кыргызстане произошло несколько громких случаев изнасилования девочек. В марте омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева сообщала, что в селе Сокулук на протяжении почти года девять мужчин насиловали 13-летнюю девочку. По ее словам, милиция не принимала никаких мер, чтобы привлечь виновных к ответственности. Адвокат потерпевшей стороны Айсулуу Ибраимова заявляла, что девочку насиловали не девять, а десять человек.

По словам матери девочки, ее дочь с апреля 2023 года насиловали молодые парни в возрасте 19-22 лет. Ребенку угрожали изнасилованием 40 мужчинами и заставляли молчать, а сама девочка три раза пыталась покончить жизнь самоубийством. Как пишет издание «Кабар», девочка пропала в январе 2024 года, ее нашли только спустя 20 дней.

Систематическое изнасилование ребенка обсудили позже и в парламенте республики. Депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что школьницу обвиняют в испорченности «молодые девочки из ее круга», и потребовала от прокуратуры обратить внимание на инцидент.

В августе Джаманбаева рассказала, что в городе Ош неизвестные больше месяца держали в сексуализированном рабстве 15-летнюю девочку. По словам адвоката потерпевшей стороны Жахонгира Сайфуллаева, за любую провинность ребенка жестоко наказывали, снимая издевательства на камеру.

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