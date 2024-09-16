Цены на аренду жилья в Москве побили рекорды

Цены на долгосрочную аренду жилья в Москве уже находятся на рекордном уровне. Об этом пишет «РБК-Недвижимость», ссылаясь на опрошенных изданием экспертов.

По их словам, в прошедших июне и июле на столичном рынке аренды не случилось традиционного для летних месяцев затишья, и цены съемное жилье продолжали расти. В итоге с начала 2024 года рост составил до 40%, а в объявлениях о сдаче жилья все чаще стала появляться цена в 100 тысяч рублей, отметили собеседники издания.

Как рассказала замдиректора управления аренды квартир риелторской компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова, только в прошедшем августе ставки на аренду жилья в Москве выросли в среднем на 5%. При этом, по ее словам, «до конца октября арендные ставки могут увеличиться еще на 5–10%».

В свою очередь, согласно данным компании «Инком-Недвижимость», цены на аренду наиболее доступного жилья в Москве сейчас в среднем составляют 45–55 тысяч рублей для студий, 50–65 тысяч рублей — для однокомнатных квартир, 65–85 тысяч рублей — для двухкомнатных и 75–120 тысяч рублей — для трехкомнатных.

В то же время риелторы компании «Миэль» говорят о еще большем росте цен на аренду жилья в столице. По их словам, только в августе цены на съем однокомнатных и двухкомнатных квартир увеличились сразу на 10%, а трехкомнатных — на 8%.

В результате, по данным компании, аренда однокомнатной квартиры в Москве обойдется в среднем в 54 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — в 72 тысячи рублей, а трехкомнатной — в 101 тысячу рублей.

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