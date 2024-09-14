«ВКонтакте» отключил возможность поиска порно

В видео-разделе российской соцсети «ВКонтакте» исчезла возможность выбрать фильтр поиска «Без ограничений». Опция позволяла найти ролики с порно, жестоким насилием или с матерными словами в названии. Представитель соцсети в комментариях на странице сообщества команды «ВКонтакте» заявил, что отключить безопасный поиск больше не получится.

«Такой подход помогает поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории», — объяснил модератор. И в другом комментарии добавил, что контент, «который соответствует правилам платформы и законодательству», остался доступен «в тематических сообществах».

Фильтр сначала исчез из браузерной версии «ВКонтакте», но сохранялся у некоторых пользователей в мобильной, писала «Афиша Дейли» и издание DTF. Обративший одним из первых внимание на пропажу фильтра «Без ограничений» автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков рассказывал, что подписчики из разных регионов России жаловались ему на пропажу опции и в десктопном, и в мобильном приложении «Вконтакте». Чумаков добавил, что сами ролики никуда с платформы не делись и их можно найти через поисковик вроде Google, введя нужные слова и добавив в конце «vk.com».

Опцию «Без ограничений» до 13 сентября можно было выбрать, задав какой-либо поисковый запрос на вкладке «VK Видео», выбрав «Фильтры» и поставив галочку. Около года назад эта опция называлась «Безопасный поиск».

Опция появилась в браузерной версии «ВКонтакте» весной 2012 года, а в мобильной — летом 2020-го. Опция отсутствовала у пользователей, которые указали при регистрации возраст до 18 лет. В апреле 2024-го соцсеть запретила делиться видеороликами, помеченными маркером «18+».

Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров в 2011 году писал: «если боитесь, что ваши дети найдут „ВКонтакте“ порнографию, не пускайте их туда». В 2015 году на претензию о том, что «на сайте VK полно порно-материала», Дуров ответил: «Это нормально, расслабьтесь».

С 2017 года «ВКонтакте» начал сотрудничать с одним из самых популярных порносайтов в мире Pornhub, введя для всех россиян обязательную верификацию через профиль VK.

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