Депутат заставил петербургского ресторатора убрать из меню пироги с мясом «грязных» животных

Депутат парламента Северной Осетии от «Единой России» Зелимхан Ватаев потребовал от петербургского онлайн-магазина «Дары Осетии» убрать из меню пироги со свининой и курицей. Парламентарий назвал эту продукцию «святотатством» и опубликовал копию претензии в телеграм-канале возглавляемого им движения «Высший совет осетин».

Депутат назвал пироги со свининой и курицей нехарактерными для национальной кухни, поскольку мясо этих видов животных «в истории народа» считается «не чистым». Ватаев обвинил владельцев петербургского магазина в обмане потребителей и «оскорблении чувств осетинского народа», пообещав «соответствующую реакцию».

Главной «функцией» осетинских пирогов депутат назвал «сакральность», связав блюдо с обрядом обращения к богу с благодарностью за землю и жизнь. «При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», — написал Ватаев.

Претензия была направлена 13 сентября от имени «Международного общественного движения „Высший совет осетин“». Получателем письма значился петербургский ресторатор Кирилл Барышев, которому принадлежат интернет-магазины «Дары Осетии» и «Пироги всем».

Издание «Фонтанка» обратило внимание, что вечером того же дня из меню сайта «Даров Осетии» исчезла возможность заказать пироги со свининой и куриным филе.

В телеграм-канале движения «Высший совет осетин» появилось сообщение, что Барышев поговорил с Ватаевым и «стороны пришли к взаимопониманию». На следующий день движение опубликовало минутную аудиозапись, на которой Ватаева за «исправление ситуации с осетинскими пирогами» благодарит глава осетинской диаспоры в Турции.

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