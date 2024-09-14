СМИ: Илон Маск окружил себя личной спецслужбой и ходит в туалет под охраной

Самый богатый человек в мире, американский миллиардер Илон Маск, тратит в год несколько миллионов долларов на свою службу безопасности и старается как можно реже бывать без охраны. Расследование, посвященное расходам на безопасность владельца производителя электромобилей Tesla, космических аппаратов SpaceX и соцсети Х, опубликовала газета The New York Times.

53-летний бизнесмен только на публике поддерживает образ беззаботного человека, «тусующегося с магнатами», мировыми лидерами и знаменитостями, «покуривая травку», пишут журналисты. По их словам, на самом деле Маск «забаррикадировался от мира» постоянно растущим числом вооруженных телохранителей. Причиной стала всемирная известность и количество получаемых бизнесменом угроз.

Миллиардер передвигается в сопровождении примерно 20 человек, включая личного медика, рассказали журналисты. По их словам, в отряде есть бывшие военные, многие носят оружие, а между собой телохранители называют Маска кодовым словом «Вояджер».

Источники NYT рассказали, что охрана сопровождает самого богатого человека в мире буквально повсюду, даже в туалет. Журналисты напомнили, что так было в день, когда Маск весной 2023 года впервые посетил офис только что купленной им социальной медиаплатформы Twitter. Охранники берут на себя выполнение мелких поручений, позволяя миллиардеру все реже появляться на публике. Журналисты рассказали, что охранников видели моющими для Маска автомобиль, оставляющими за него чаевые и покупающими рождественские фейерверки.

За безопасность Маска отвечает созданная им организация Foundation Security, а также охранная компания Gavin de Becker & Associates, написали журналисты со ссылкой на внутренние документы и опрошенных экспертов. В целом система охраны напоминает отвечающую за безопасность президента США «мини-Секретную службу», пишет NYT. Gavin de Becker с 1970-х годов занимается охраной звезд шоу-бизнеса и других известных персон, а также частными расследованиями и подготовкой элитных телохранителей.

Точные расходы на безопасность бизнесмена NYT не называет, однако уточняет, что только Tesla потратила на безопасность своего владельца за последний год 2,4 миллиона долларов. Кроме того, часть расходов оплачивает сам Маск, а часть — компания SpaceX, пишет газета.

На собрании акционеров Tesla в июне Маск назвал поступающие в его адрес угрозы «все более безумными». «Вероятность того, что маньяк-убийца попытается вас прикончить, пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя», — заявил тогда бизнесмен.

Журналисты NYT рассказали, что подход Маска к безопасности отличается от подхода некоторых других «сверхбогатых людей». Инвестор Уоррен Баффет, состояние которого превышает 145 миллиардов долларов, многие годы нанимал только одного личного телохранителя, а создатель Twitter Джек Дорси часто ходил по Сан-Франциско без телохранителя, пишет издание. По данным NYT, на охрану гендиректора Apple Тима Кука компания за 2023 год потратила 820 000 долларов, а Amazon на охрану своего основателя Джеффа Безоса — 1,6 миллиона долларов.

Компаний, которые расходуют на безопасность руководителя больше, чем компании Маска, немного, заверили журналисты NYT. Пример исключения — Meta. Управляющая Facebook, Instagram и WhatsApp компания в 2023-м выделила на безопасность гендиректора Марка Цукерберга 23,4 миллиона долларов, сослались журналисты на документы.

Состояние Маска издание Bloomberg оценило в 251 миллиард долларов. К 2027 году бизнесмен может стать первым в истории Земли долларовым триллионером, сообщила отслеживающая капиталы самых богатых людей мира исследовательская группа Informa Connect Academy.

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