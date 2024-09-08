Илон Маск может стать первым триллионером

Согласно отчету исследовательской группы Informa Connect Academy, занимающейся отслеживанием крупнейших состояний, глава производящей электромобили Tesla, частной ракетной компании SpaceX и социальной медиаплатформы X (бывший Twitter) Илон Маск к 2027 году может стать первым в мире триллионером.

Как пишет The Guardian, выводы исследователей основаны на том, что благосостояние Маска росло в среднем на 110% в год. Бизнесмен также является самым богатым человеком на планете, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние на данный момент составляет 251 миллиард долларов.

«Мы изучили данные о чистом состоянии 30 самых богатых людей мира по версии Forbes за последние шесть лет… Из этих 30 человек мы исключили тех, по кому нет данных как минимум за пять лет и, следовательно, для кого мы не можем рассчитать достоверный среднегодовой темп роста», — сказано в отчете в разделе о методологии исследования.

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После того, как в Informa Connect Academy рассчитали средние темпы роста состояний богатейших людей мира, полученные результаты исследователи экстраполировали на ближайшие 30 лет. «Мы использовали эти данные, чтобы предсказать, кто и в каком году, скорее всего, достигнет статуса триллионера», — отмечается в отчете.

В исследовании названы и другие люди, состояние которых в ближайшие годы может достичь триллиона. Среди них — исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, индонезийский энергетический магнат Праджого Пангесту, глава холдинга LVMH Бернар Арно и глава Meta Марк Цукерберг. В Informa Connect Academy считают, что их состояние превысит триллион долларов до 2030 года.

Как отмечает NBC News, внимание к состояниям богатейших людей мира появилось в 1916 году, когда появился первый миллиардер. Им стал американец Джон Д. Рокфеллер, основатель и в то время крупнейший акционер Standard Oil.

В то же время The Guardian пишет, что многие ученые указывают на негативные последствия накопления большого состояния. К примеру, на 1% самых богатых людей приходится больше выбросов углерода, чем на 66% самых бедных.

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