Треть жителей Испании пожаловались на большое количество иностранных туристов

Треть жителей Испании считают, что в их местности сейчас слишком много иностранных туристов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.

Исследование проводилось в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании. 32% опрошенных среди жителей Испании заявили, что там, где они живут, слишком много иностранных туристов — это стало самым высоким показателем среди опрошенных стран. В Каталонии он достиг 48%. Помимо этого, 28% опрошенных испанцев выразили негативное отношение к иностранным туристам.

Во Франции 18% респондентов заявили, что в их регионе слишком много иностранных туристов, и 16% выразили негативное мнение о них. Соответствующие показатели в Италии составили 16% и 11%, а в Германии — 13% и 14%.

Жители Испании также более остро, чем в других странах, ощущают проблему краткосрочной аренды жилья. По их мнению, именно она стала причиной сокращения доступного жилья для местных жителей и повышения арендной платы. Более трети испанцев (37%) считают, что краткосрочная аренда приносит больше вреда, чем пользы, а 45% относятся к ней негативно.

В Великобритании 33% опрошенных выразили плохое отношение к этому сектору, 30% — в Италии, 28% — во Франции, 24% — в Дании и 21% — в Германии. Мнение о гостиничном бизнесе в целом было положительным во всех странах, где проводился опрос, с показателями от 69% до 73%.

Однако во Франции (47%) и Германии (45%) был самый высокий уровень негативного отношения к другому сектору — круизному туризму. В Испании и Италии, где власти Барселоны и Венеции уже предпринимают шаги для ограничения круизных судов, этот показатель составил 20% и 19% соответственно.

Летом 2024 года власти Барселоны заявили, что через пять лет в городе запретят сдавать жилье туристам. Мэр Жауме Колбони уточнил, что к ноябрю 2028 года у 10 101 квартиры, которые сейчас сдаются на короткий срок, отзовут лицензии. Власти приняли решение прибегнуть к таким мерам, чтобы снизить цены на жилье в городе и сделать его пригодным для жизни местных жителей. Бум краткосрочной аренды в Барселоне привел к тому, что некоторые проживающие постоянно в городе не могут себе позволить снять жилье.

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