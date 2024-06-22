В Барселоне запретят сдавать жилье туристам

В Барселоне с 2029 года запретят сдачу жилья в аренду туристам. Об этом пишет The Guardian.

Мэр Барселоны Жауме Колбони заявил, что к ноябрю 2028 года власти отзовут лицензии у 10 101 квартиры, которые сейчас сдаются на короткий срок. Власти пошли на такие радикальные меры, чтобы снизить растущие цены на жилье и сделать город пригодным для жизни для местных.

«Туристические квартиры в том виде, в котором мы их представляем сегодня, исчезнут из Барселоны», — сообщил Колбони.

Бум краткосрочной аренды в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, привел к тому, что некоторые жители не могли позволить себе снять или купить квартиру. Арендная плата выросла на 68% за последние десять лет, а стоимость продаваемого жилья увеличилась на 38%, отметил мэр Барселоны. Это привело к росту неравенства, особенно среди молодежи, добавил он.

Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес заявила, что поддерживает решение властей Барселоны. Платформа аренды туристического жилья Airbnb, на которой размещено значительное количество объектов в Барселоне, не комментировала решение.

При этом, по мнению ассоциации туристических квартир Барселоны Apartur, инициатива приведет к росту нелегальной сдачи туристического жилья. «Колбони совершает ошибку, которая приведет к [росту] бедности и безработицы», — отметили там.

The Guardian пишет, что отели окажутся в выгодной позиции из-за инициативы. Открытие новых отелей в самых популярных районах города было запрещено в период с 2015 по 2023 год, но Колбони дал понять, что может ослабить это ограничение. Ассоциация отелей Барселоны от комментариев отказалась.

В последние годы в Барселоне наблюдается спад рынка туристического жилья. Местное правительство распорядилось запретить аренду 9,7 тысячи туристических квартир, которые сдавались с 2016 года. Кроме того, около 3,5 тысячи туристических квартир вернули для проживания в них местных жителей.

Несмотря на эту тенденцию, туризм в Барселоне продолжает расти, особенно после снятия ограничений, введенный из-за пандемии коронавируса, пишет The Guardian. Так, туристическая обсерватория Барселоны сообщила, что в 2023 году туристы потратили в городе 9,6 миллиарда евро, что на 14,7% больше, чем в 2019 году. Число туристов в городе в прошлом году превысило 12 миллионов человек — однако оно снизилось на 6,9% по сравнению с 2019 годом.

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