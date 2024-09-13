Ученики поддержали уволенного за танцы на каблуках учителя

Ученики хабаровской школы выступили в поддержку своего 24-летнего учителя химии и биологии Даниила Малявина, который уволился после доноса провластного активиста из-за старого видео, где он танцует на каблуках. Дети создали петицию и запустили флешмобы в его поддержку, сообщает портал «Подъем».

Даниил Малявин преподавал биологию и химию, был завучем и классным руководителем, а в мае 2024 году он получил звание «Лучшего молодого педагога Хабаровского края». Однако в сентябре его вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию после доноса провластного деятеля Андрея Никонова, который узнал о видео, где Малявин танцует в стиле frame up, предполагающем выступления на каблуках.

Сам Малявин рассказывал, что любил frame up и участвовал в конкурсах, однако после того, как устроился на работу в школу, удалил видео с танцами. Позже, однако, они вновь появилось в сети. По его словам, в управлении образования его обвинили «в нетрадиционной сексуальной ориентации» и угрожали увольнением по статье.

После того как Малявин ушел из школы, его ученики запустили флешмоб: в знак солидарности они приходят на уроки с аксессуарами и в одежде красного цвета. Также они стали публиковать в соцсетях видео с хэштегом #учителятожелюди, в котором танцуют на каблуках.

«Я был в шоке от такой поддержки, было очень неожиданно, ибо я даже не мог подумать, что дети даже начнут танцевать и поддерживать учителя, которого знают всего 10 дней», — сказал Малявин «Подъему».

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Дети также создали петицию с требованием вернуть молодого преподавателя в школу. «Заслуженного педагога Хабаровского края уволили со всех должностей по вине недобросовестных людей, которые распространяют видео пятилетней давности. Даниил Алексеевич Малявин поднял гимназию №1 с колен. Если массовая травля не окончится, человек останется без работы и, вероятно, покинет город с позором», — написали ученики в описании петиции, которая собрала уже более 1900 подписей.

Сам Малявин сейчас находится на больничном «из-за стресса и ОРВИ». По его словам, он уже отозвал свое заявление об увольнении и после восстановления намерен вернуться в школу к своим детям.

«Подъем» пишет, что руководство школы не имеет претензий к учителю, хотя и «не в восторге от его увлечения». Но хобби молодого учителя там считают «его личным делом».

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