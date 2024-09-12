«Лучшего молодого педагога» Хабаровского края заставили уволиться из-за танцев на каблуках

Хабаровского педагога Даниила Малявина уволили из школы из-за видео, где он танцует на каблуках. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». В публикации утверждается, что он работал в хабаровской школе № 68, однако «МК» сообщает, что Малявин был педагогом гимназии №1.

Малявин преподавал биологию, был завучем и классным руководителем, а в этом году стал лауреатом в номинации «Лучший молодой педагог Хабаровского края».

В сентябре местный провластный деятель Андрей Никонов узнал о видео, где Малявин танцует в стиле frame up, предполагающем выступления на каблуках. Mash со ссылкой на Никонова писал, что это возмутило родителей школьников, а также коллег Никонова. В итоге Малявина заставили написать заявление об увольнении из школы по собственному желанию.

Сам Малявин рассказал «Осторожно, новости», что преподавал танцы и ему нравился frame up. Он выиграл федеральный конкурс, где выступал от Хабаровского края. После устройства на работу в школу, по словам учителя, он удалил из интернета видео, но впоследствии оно вновь появилось в Сети.

Педагог рассказал, что в управлении образования его обвинили «в нетрадиционной сексуальной ориентации, нетрадиционной внешности». В случае отказа от увольнения по собственному желанию ему угрожали увольнением по статье. Как отметил педагог, он сожалеет, что поддался давлению. Учитель уже обратился к юристам и хочет встретиться с главой региона.

Ученики поддержали Малявина, пишет «МК». «Даниила Алексеевича все уважают и любят как родного», — заявили изданию в Хабаровске. Бывший ученик, имя которого не называется, так отозвался о педагоге: «Нравится он тем, что понимающий и хорошо объясняет предмет. Для всех школьных концертов Данила Алексеевич ставил танцы. Я уже не учусь в школе, но помню, какой он нам поставил замечательный танец на выпускной. Это был вальс. Его танцевали дети из начальной школы. Было так трогательно! Все родители плакали».

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