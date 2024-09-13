Только что избравшегося единоросса заставили сложить полномочия из-за его национальности

Избранный четыре дня назад депутатом совета города Пушкино Московской области уроженец Узбекистана Бахромжон Хасанов сложил с себя полномочия, сообщила партия «Единая Россия». Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале, что Хасанов ушел «добровольно-принудительно» и приложил ссылку на материал телеканала «Царьград» с названием «Баха был мигрантом. А теперь депутат».

Хинштейн одобрил сложение Хасановым полномочий словами «такие депутаты нам не нужны». Председатель думского комитета написал, что в связи с избранием этого «главы одной из среднеазиатских диаспор» получал «массу обращений подписчиков». По словам Хинштейна, возмущение людей вызвал «не столько тот факт, что бывший мигрант — стал депутатом», а обвинения в «обмане участников СВО».

В прикрепленном к посту Хинштейна материале «Царьграда» рассказывалось, что за неделю до окончания выборов Хасанов подарил группе участников войны в Украине автомобиль. По словам авторов материала, автомобиль сломался, военные передали кандидату в депутаты 70 тысяч рублей на ремонт, — но ремонт так и не был проведен. «Царьград» утверждал, что Хасанов также «координировал гуманитарную помощь фронту», которая «какими-то неведомыми путями попадала в магазины секонд-хенда».

У себя в телеграм-канале на следующий день после избрания, 9 сентября, Хасанов написал, что во время избирательной кампании столкнулся с высказанными в его адрес «ложью и провокациями». Депутат высказал намерение принять «предусмотренные законодательством меры для защиты своей чести и достоинства».

Хасанов — уроженец Узбекистана, около 17 лет проживший в Таджикистане. В 1992 году он переехал в Россию, стал предпринимателем, а в 2008 году получил гражданство. На выборы шел от «Единой России».

12 сентября, на первом заседании нового состава горсовета Пушкино председатель совета Артем Садула объявил, что от Хасанова поступило заявление о прекращении полномочий с 13 сентября. Большинством голосов депутаты одобрили решение нового коллеги.

Материал «Царьграда» повторил публикацию в телеграм-канале объединения националистов «Русская община». Авторы поста назвали Хасанова «незваным гостем с юга», поинтересовались, как он сдавал экзамен по русскому языку и на каком основании оформил гражданство, а также попросили Следственный комитет «разобраться в данной ситуации».

В центре «Сова», который занимается изучением проблем ксенофобии, изданию «Агентство» сообщили, что отставка Хасанова могла стать следствием подъема национализма в России. «"Русская община" им заинтересовалась именно потому, что он "лидер диаспоры", несомненно», — сказал руководитель «Совы» Александр Верховский.

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