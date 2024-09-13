Власти разрешили Познеру критиковать происходящее в России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телеведущий Владимир Познер может критиковать происходящее в стране, оставаясь «патриотом России». Об этом сообщает РБК.

«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, один из мэтров нашего телевидения. Это человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле. И в то же время — это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией», — заявил Песков.

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Накануне Познер дал интервью журналу Forbes, в котором рассказал, что ему предлагали работу в европейских СМИ, однако в этом случае журналист должен был бы высказаться против политики Путина. На это, по словам Познера, он отреагировал словами «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое» и отказался.

При этом Познер отметил, что он скучает по работе на телевидении. «Это очень тяжелый вопрос [удастся ли вернуться в эфир]. Вообще говоря, я мечтаю о том, чтобы это произошло, но не думаю, что произойдет», — рассказал телеведущий.

Forbes отмечает, что после начала войны в Украине Познер перестал вести свою авторскую программу на «Первом канале», которая выходила с 2008 года. Он рассказал, что с момента полномасштабного вторжения принял для себя решение не давать интервью или комментариев. В последние годы Познер занимался написанием книг и съемками многосерийного фильма о Турции, который должен выйти на «Первом канале».

«У меня были выступления, приглашают поговорить в разные, довольно закрытые аудитории. И потом, конечно, совершенно неожиданно наш дуэт с моим близким другом Иваном Ургантом, когда мы решили делать выступления-воспоминания по нашим съемкам», — добавил Познер. Он уточнил, что на данный момент у него запланирован тур из еще 15 таких выступлений.

Кроме того, в интервью Познер заявил, что его не удивил обмен заключенными в августе. В то же время, по его словам, телеведущий был рад, что российские политзаключенные оказались в Европе и США.

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