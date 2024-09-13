Расследование теракта в Беслане начнут «чуть ли не с чистого листа»

Сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «начать чуть ли не с чистого листа» расследования теракта 2004 года после встречи с представителями организации. Об этом сообщает RTVI.

Встреча «Матерей Беслана» с Бастрыкиным состоялась 11 сентября. На ней, как утверждается в пресс-релизе СК, представители организации задали вопросы, на которые они ранее не смогли получить исчерпывающие ответы, в частности, об исследованиях тел погибших и своевременных действиях правоохранительных органов.

Читать еще Я школьник, и ко мне пришли с обыском из ФСБ Их заинтересовали мои комментарии в оппозиционном канале в телеграме

«Бастрыкин сказал, чтобы все [расследование] перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой-то и чтобы опять была организована встреча», — рассказала Гадиева.

Представительница организации также добавила, что следственную группу увеличили с двух человек до 10, однако в СК не объяснили, почему расследование затянулось на 20 лет.

«Мы ему [Бастрыкину] сказали, что, в принципе, вот эта встреча с ним — это последний шанс у нас на то, чтобы что-то изменить в ходе расследования. И чтобы доверие к власти, к государству у нас опять было, чтобы мы почувствовали себя опять гражданами этой страны. А сейчас мы ощущаем себя просто людьми, с которыми можно никак не считаться и которых не надо вообще защищать», — заявила Гадиева.

В конце августа этого года «Матери Беслана» также провели встречу с Владимиром Путиным. На ней Путин тоже не смог объяснить, почему расследование длится 20 лет, несмотря на то, что он обещал его закончить в 2005 году. Кроме того, Путин заявил, что помощь террористам оказывали из-за границы. Кто именно — он не уточнил.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.