Путин рассказал матерям погибших в Беслане детей о поддержке боевиков из-за рубежа

Владимир Путин приехал в Беслан, где посетил мемориальное кладбище «Город ангелов», возложил цветы к монументу в память о погибших во время теракта в школе №1 в 2004 году, а также встретился с матерями погибших детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи с представительницами комитета «Матери Беслана» Путин заявил, что захватившим заложников боевикам помогали из-за рубежа.

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«Из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам», — заявил Путин на встрече. Он утверждает, что «враги России» на Западе поддерживали террористов в морально-нравственном, политическом, информационном, финансовом и военном ключе.

«У этих людей нет никакой морали и нравственности, есть только их интересы», — добавил Путин.

Кроме того, Путин связал теракт в Беслане с войной в Украине и заявил, что Россия успешно борется с терроризмом. «Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, как добилась целей в борьбе с терроризмом», — утверждает Путин.

Кроме того, Путин не смог объяснить представительницам «Матерей Беслана», почему расследование теракта растянулось на 20 лет, несмотря на то что он обещал закончить расследование еще в 2005 году.

Как рассказала рассказала «Агентству» сопредседатель организации Анета Гадиева, в ответ на жалобы о формальном проведении расследования Путин ответил, что он не в курсе деталей, и посоветовал обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«[Сказали], что мы считаем, что расследования как-такового не было. И что мы были на встрече с ним в 2005 году и он нам обещал, что возьмет под свой контроль, однако этого не произошло. И что именно из-за этого мы не добились никакой правды и дошли до Страсбурга, который вынес решение по этому делу (В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты жертв теракта — Прим. «Холода»)», — рассказала Гадиева.

«Матери Беслана» также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов, чтобы пострадавшие были защищены на законодательном уровне.

Как отмечает РБК, ранее было известно лишь о двух визитах Путина в Беслан: в 2004 и 2008 году. О втором визите в фильме Юрия Дудя рассказал бывший руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время школьной линейки. Тогда боевики взял в заложники около 1200 человек, среди которых были ученики, учителя и родители. В результате захвата и штурма спецназа ФСБ погибли 314 человек, из них — 168 детей.

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