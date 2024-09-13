Ларс фон Триер рассказал о работе над новым фильмом после долгого перерыва

Датский режиссер Ларс фон Триер рассказал, что работает над новым полнометражным фильмом под рабочим названием «After» («После»). Об этом сообщает BFMTV.

Режиссер вернулся к работе над своей 15-й картиной через шесть лет после выхода его последнего полнометражного фильма «Дом, который построил Джек» и через два года после того, как ему диагностировали болезнь Паркинсона. Тогда представители кинокомпании Zentropa, которую Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Петером Альбеком Йенсеном, заявили, что режиссер находится «в хорошем расположении духа и лечится от симптомов» болезни.

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Как отмечает BFMTV, новый фильм Триера получил субсидии в размере 174 тысяч евро от Датского института кино (DFI). По данным института, Триер также станет автором сценария «After» и будет снимать его совместно с кинокомпанией Zentropa.

В июле этого года шведский актер Стеллан Скарсгард рассказал интернет-газете Taxidrivers, что режиссер работает над своим новым фильмом «из дома».

При этом детали сюжета и другие подробности съемок, в том числе актерский состав, не разглашаются. Впервые о возможной работе Триера над картиной стало известно осенью 2023 года.

Ларс фон Триер известен своими фильмами «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Нимфоманка», «Рассекая волны» и другими. В 2022 году на Венецианском кинофестивале режиссер представил третий сезон сериала «Королевство».

В том же году он попытался найти музу через соцсети. В августе Триер опубликовал в своем инстаграме пост, в котором прокомментировал решение датских властей передать Украине истребители F-16 и написал, что «жизни русских тоже важны». На это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил, что «война — это не фильм».

В 2011 году Триера вызвали на допрос из-за его высказывания во время Каннского кинофестиваля о том, что режиссер «может понять и отчасти симпатизирует» Гитлеру. В 2017 году исландская певица Бьорк сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны «датского режиссера». Тогда СМИ отметили, что Бьорк снялась лишь в нескольких фильмах, и связали ее обвинения с Триером, однако режиссер их отверг.

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