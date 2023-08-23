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«Война — это не фильм». В Киеве прокомментировали пост режиссера Триера о том, что «жизни русских также важны»

19:10 • 23.08.2023

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который написал, что «жизни русских тоже важны». 

«Война — это не фильм, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. <...> Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, сжег его дом», — написал Данилов в твиттере. 

Накануне Ларс фон Триер опубликовал в инстаграме пост, посвященный решению Дании передать Украине истребители F-16, которые он назвал одними из «самых страшных машин для убийств нашего времени». В конце Триер написал: «Жизни русских также важны». 

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