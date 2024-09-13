Орбан подготовил «дипломатический сюрприз» по миру в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал неожиданные дипломатические ходы для достижения мира в Украине. О «дипломатическом сюрпризе» лидера венгерского правительства сообщает Bloomberg.

Агентство приводит цитату Орбана из последнего интервью государственному радио Венгрии. Венгерский премьер обещает озвучить несколько неожиданных инициатив, которые в конечном счете должны привести к установления мира в Украине.

«У меня в кармане еще несколько ходов “миротворческой миссии”. Мы продолжим выступать с неожиданными инициативами, каждая из которых приблизит нас на один шаг к миру», — сказал Орбан.

Орбан действительно ранее удивлял своих коллег в Европе своими инициативами по решению конфликта в Украине. В июле он отправился в дипломатическую миссию в Россию, Украину и Китай, чтобы обсудить с лидерами этих стран способы разрешения войны. Позже он встретился с Дональдом Трампом, с которым тоже обсуждал войну в Украине.

Орбан не предупреждал партнеров Венгрии по ЕС и НАТО о своих планах поговорить с Владимиром Путиным, на что навлек на себя критику со стороны западных лидеров. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда подчеркивал, что Орбан на переговорах с Путиным «не представляет Европейский совет ни в какой форме». Он добавил, что лидеры ЕС выступают против официальных контактов с Путиным.

После переговоров с Путиным Орбан отправил непубличное письмо руководству Европейского совета, где изложил основные мысли российского президента по поводу войны с Украиной. Орбан писал, что Путин уверен в победе России и согласен только на переговоры о капитуляции. По словам венгерского премьера, Путин верит в то, что затягивает конфликта играет на руку России.

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