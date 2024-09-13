Apple анонсировала блокировку отремонтированных неоригинальными запчастями айфонов

Американская компания Apple 16 сентября собирается выпустить новую версию операционной системы iOS 18, которая может заблокировать айфон, если в нем найдется неоригинальная деталь от другого айфона. На новую функцию обратило внимание профильное издании 9ТО5Масс.

В первую очередь речь идет о таких запчастях как аккумулятор, камера и дисплей, поскольку эти комплектующие имеют серийные номера, сообщили журналисты. При попытке использовать неоригинальные детали система должна будет автоматически запросить Apple ID от айфона-донора. Если ввести идентификатор неправильно, система заблокирует отремонтированное устройство. Блокировка не коснется устройств, в которых стоят официальные подержанные комплектующие от Apple, уточнило издание.

Apple сообщила о новой функции еще весной. Однако о начале применения функции стало известно только на этой неделе, когда сборка iOS 18 оказалась доступна для публичных бета-тестеров, пишет 9ТО5Масс.

Apple объяснила решение «распространить популярную опцию блокировки Activision Lock» на детали желанием уберечь украденные айфоны от разборки на запчасти. Чтобы функция сработала по воле владельца айфона-донора, ему достаточно будет активировать Activision Lock или режим потери (Lost Mode), уточнила Apple.

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iOS 18 выпускается для iPhone XR или более новых моделей. Функция блокировки активации деталей применима только к айфонам и не будет работать на iPad с iPadOS 18, уточнили журналисты 9ТО5Масс.

Генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин заявил изданию «Москва24», что из-за новой функции у некоторых российских пользователей айфоны могут перестать работать. В России сейчас не существует сервисов по ремонту, авторизованных Apple, а у неофициальных нет доступа к новым оригинальным запчастям, пояснил гендиректор ассоциации. Использование деталей, которые не идентифицированы в технической базе американской компании, повышает риски, что рано или поздно отремонтированные устройства окажутся заблокированы, заключил Виолин. Отключение в настройках автоматического обновления вряд ли поможет, уверен эксперт.

Версия системы iOS 18 будет предустановлена на новые модели серии iPhone 16, которые Apple представила 9 сентября. Продажи новой версии айфона должны начаться 20 сентября. В России iPhone 16 можно будет купить по цене от 90 тысяч рублей за устройство.

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