Мексиканские подростки убили своего бывшего учителя и бросили тело на съедение крокодилам

Суд в Мексике заключил под стражу на время следствия двух подростков 17 и 18 лет, обвиняемых в убийстве своего бывшего учителя. Об этом пишет местная газета El Heraldo de México.

Издание пишет, что один из обвиняемых — 18-летний Хуан Диего Н. — студент ветеринарного факультета Университета Веракрус (UV) в Такспане. Вместе с 17-летним обвиняемым, имя которого не раскрывается, он учился в средней школе в Аламо, директором которой был Диего Ясмар Барралес Сан-Хуан. Мотивы убийства пока не известны.

По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел в городе в Аламо на севере штата Веракрус в Мексике. Отмечается, что 6 августа два подростка похитили директора и потребовали от его родственников выкуп в размере двух миллионов песо (более 100 тысяч долларов США).

Как сообщает надзорный орган, обвиняемые не получили выкуп и тогда решили убить своего учителя. Тело мужчины нашли ночью 7 августа в реке в городе Лас Флорес Синко Побладос.

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По словам его родственников, тело мужчины выбросили в реку на съедение крокодилам, чтобы избавиться от следов преступления.

«Мы не смогли заплатить требуемый выкуп, поэтому они убили его. У нас нет таких денег, мы обычные люди, которые живут обычную жизнь, на маленькую зарплату. Я не знаю почему они решили потребовать у нас выкуп», — сказала одна из родственниц погибшего директора школы.

Со дня убийства родственники выходят на митинги с требованием наказания для виновных по всей строгости закона. По их словам, семьи обвиняемых в убийстве «оказывают давление на власти» требуя освободить их детей.

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