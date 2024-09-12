Бывший замглавы ФБР назвал Трампа российским агентом

Дональд Трамп действительно может быть российским агентом из-за его необычных отношений с Москвой и конкретно с Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, работавший при президентстве Трампа. Свое мнение он высказал в подкасте One Decision, в котором также принял участие бывший глава Британской секретной разведывательной службы (МИ-6) Ричард Дирлав.

Маккейбу задали вопрос: считает ли он, что бывший президент США мог работать российским агентом. «Я так считаю», — ответил бывший замглавы ФБР. При этом он добавил, что сомневается, что Трамп являлся агентом в традиционном смысле этого слова — то есть, его вряд ли специально завербовала Россия. Однако он вполне может специально продвигать идеи, которые были бы экономически выгодны Москве.

«Я считаю, что Дональд Трамп дал нам много поводов усомниться в его подходе к проблеме России в США, и я думаю, что его подход к взаимодействию с Владимиром Путиным, будь то телефонные звонки, личные встречи, то, что он публично говорил о Путине, — все это вызывает серьезные вопросы», — высказался Маккейб.

Маккейб добавил, что Трамп испытывает «подобострастное восхищение» президентом России Владимиром Путиным. По его словам, такого не было ни у одного другого президента США в прошлом, даже у предшественников Трампа из Республиканской партии.

Маккейб не единственный, кто уличает Трампа в особом отношении к Путину. Экс-советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказывал, что российский президент пользовался расположением Трампа в своих целях. По словам Макмастера, Путин оказывал почти «гипнотическое» влияние на Трампа, использую лесть и играя на его «эго и неуверенности». Он вспоминает, что Трамп старался не слушать тех советников, которые негативно высказывались насчет Путина. В конечном итоге Трамп уволил самого Макмастера именно из-за того, что они не сходились во мнениях насчет российского президента.

У бывшего замглавы ФБР тоже были непростые отношения с Трампом. Маккейб принимал участие в расследовании о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, на которых победил Трамп. В частности, он передал следствию записи своей беседы с Трампом. В 2018 году Маккейба уволили с поста за два дня до выхода на пенсию.

Увольнение Маккейба Трамп назвал «великим днем для демократии». Позже против Маккейба рекомендовали завести уголовное дело по обвинению в раскрытии тайной информации журналистам. В 2020 году расследование прекратили.

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