Генерал рассказал о «гипнотическом» влиянии Путина на Трампа

Владимир Путин оказывал почти «гипнотическое» влияние на бывшего президента США Дональда Трампа, играя на его «эго и неуверенности». Об этом в своей книге пишет Герберт Макмастер, экс-советник Трампа по национальной безопасности и отставной генерал-лейтенант сухопутных войск ВС США. Цитаты из его мемуаров приводит издание The Guardian.

Макмастер описывает опыт работы с бывшим американским президентом в книге «Война с самими собой: моя служба в Белом доме при Трампе». Генерал проработал на посту советника 457 дней — с февраля 2017 года до апреля 2018 года. За это время, как он сам признается, он не смог понять, почему Путин имеет такое сильное влияние на Трампа.

Он пишет, что Трамп не слушал негативные оценки своих советников по поводу Путина. В конечном итоге Трамп уволил Макмастера именно из-за того, что они не сходились во мнениях насчет российского президента. Сам Макмастер, как и другие эксперты по внешней политики, призывал Вашингтон занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

Генерал рассказал о реакции Трампа на новости об отравлении разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году. В то время как другие западные лидеры думали над решительным ответом Москве, Трамп сидел в Белом доме и читал комплементарную статью с заголовком «Путин расхваливает Трампа, критикует политику США». Как вспоминает Макмастер, Трамп написал благодарственную записку фломастером на вырезке из газеты и попросил сотрудников Белого дома передать ее Путину. Позже, когда выяснилось, что к отравлению могут быть причастны российские власти, Макмастер попросил отдел коммуникаций Овального кабинета отменить отправку.

Макмастер считает, что с помощью лести Путин пытался использовать Трампа в своих интересах и вбить клин между американским президентом и его советниками. По словам Макмастера, Путин описывал Трампа словами «очень выдающийся человек» и «без всякого сомнения талант». Американский лидер оказался уязвим к такому подходу. Трамп был слишком уверен в том, что только он сможет наладить отношения с Путиным вопреки мнению большинства, пишет генерал.

«Путин, безжалостный бывший агент КГБ, лестью играл на самолюбии и неуверенности Трампа», — говорится в одном из отрывков книги Макмастера.

Макмастер вспоминает еще один эпизод, когда он конфликтовал с Трампом из-за Путина. Это случилось на саммите в Гамбурге в июле 2017 года. Тогда Трамп и Путин проводили часы за личными беседами. Генерал предупредил Трампа, что Путин манипулирует им и пытается уговорить снять санкции с России и вывести войска из Сирии и Афганистана. Макмастер вспоминает, что попросил Трампа «не быть болваном». Американский лидер, в свою очередь, начал сильно раздражаться из-за такого отношения своего советника к Путину.

Трамп не раз говорил, что построил хорошие отношения с Путиным за время своего президентства. В июле издание Politico писало, что Трамп ведет переговоры с Путиным о завершении войны в Украине. Информацию об этом подтвердили двое экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом. Судя по всему, Трамп согласился на то, что Россия оставит за собой захваченные украинские территории.

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