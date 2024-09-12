СМИ: мэрия Москвы проверяет женщин на фертильность

Несколько жительниц Москвы возрастом до 38 лет сообщили, что получили от официального сайта мэрии направление на анализ крови. Городские власти хотят уточнить у женщин уровень показывающего уровень фертильности антимюллерова гормона (АМГ), сообщило издание The Insider со ссылкой на нескольких москвичек.

Получившие направление женщины живут в разных районах столицы. Объяснений или комментариев к направлению не было приложено, сообщило издание.

«Я опросила уже человек 20, нашла одну москвичку 37 лет с ребенком, у кого нет направления», — сказала журналистам одна из получательниц приглашения от mos.ru. Женщина полгода назад родила ребенка, уточнил The Insider.

Исследование на антимюллеров гормон назначают женщинам для оценки способности забеременеть, либо при подготовке к искусственному оплодотворению (процедуре ЭКО), либо для диагностики синдрома поликистозных яичников и оценки эффективности лечения рака яичников. Одного анализа на АМГ как правило недостаточно для оценки фертильности, врачи обычно применяют его в комплексе с оценкой уровня других гормонов и состоянием яичников.

Идею проверить россиян на способность заводить детей в декабре прошлого года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин в марте заявил, что до конца года шесть миллионов россиян успеют пройти диспансеризацию для оценки фертильности.

В апреле Минздрав разослал властям регионов рекомендации по проведению оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Людей возрастом от 18 до 49 лет предлагалось делить на группы в зависимости от наличия или риска развития хронических заболеваний и предлагать диспансеризацию. Пациенток с выявленными признаками заболеваний Минздрав посоветовал направлять к профильным врачам-специалистам и лечить под наблюдением акушера-гинеколога. Рекомендации также предписывали врачам на местах объяснять женщинам, что оптимальное время для беременности и родов начинается в 18 и завершается в 35 лет.

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