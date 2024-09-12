СМИ: патриарху Кириллу стало плохо после предостережения от всего западного

В Петербурге патриарху Кириллу стало плохо во время выступления на площади Александра Невского после завершения крестного хода в честь перенесения мощей полководца. Об этом пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что во время своего выступления он предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», — цитирует его «Фонтанка». После выступления журналист издания заметил, что патриарха под руки повели к скорой помощи.

Источник «Фонтанки» объяснил произошедшее жарой. По его словам, после медицинской помощи Кириллу стало лучше и он поехал домой на своей машине. Источник ТАСС утверждает, что он сейчас чувствует себя хорошо. Собеседник РИА Новости также заявил, что с главой Русской православной церкви все в порядке.

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