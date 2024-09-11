В РПЦ рассказали о приближении Апокалипсиса из-за использования искусственного интеллекта

Развитие технологий, отсутствие нравственности и потеря веры в бога приближает человечество к Апокалипсису, заявил на десятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме патриарх Кирилл, передает «Интерфакс».
«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — цитирует патриарха «Интерфакс».
По словам патриарха, миру грозят «самые страшные последствия внедрения искусственного интеллекта», потому что «эта тема еще до конца не понята и не осознана». Он опасается, что передовые технологии могут захватить «власть над человечеством» и привести к колоссальной угрозе, «как атомная бомба».
«При этом перспектива такая — развитие ИИ поставит человеческий разум в подчинительное положение, потому что конкурировать с ИИ невозможно <...> Если ИИ достигнет того уровня, когда он сможет сам воспроизводить другие ИИ, возникнет реальная опасность для существования человеческих цивилизаций», — сказал патриарх.
Единственным «выходом из возможного кризиса» патриарх называет веру в бога и укрепление нравственного чувства людей.
«Громко говорю на весь мир. Отказываемся от веры в бога, опять опускаемся в эти дарвинистические и марксистские концепции – ничего не получится», — отметил он.
В РПЦ уже предлагали запретить использование искусственного интеллекта. В апреле 2023 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что необходимо запретить изображения с человеческим лицом, сгенерированные искусственным интеллектом. Он также потребовал, чтобы на законодательном уровне ввели обязательство ставить дисклеймер для нейросетей, чтобы человек понимал, что общается с искусственным интеллектом.
В марте Песков заявил, что власти будут регулировать использование искусственного интеллекта по мере расширения его присутствия «в экономике и общественной жизни».
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