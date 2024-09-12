В войне в Украине нашли положительные последствия для изменения климата

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года будет иметь серьезные последствия на изменение климата. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. О влиянии вооруженных конфликтов на климат рассказал исполнительный директор Berghof Foundation Эндрю Гилмор. Его интервью публикует агентство Bloomberg.

По словам Гилмора, изменение климата играет свою роль в любом военное конфликте, будь то война в Украине, секторе Газа или Судане. Условия войны становятся все более тяжелыми из-за процессов глобального потепления, особенно это чувствуется в конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, эксперт предположил, что повышение средней температуры усугубило конфликт в Сирии. Средняя температура на Земле уже увеличилась более чем на один градус с доиндустриальных времен.

Реакция стран Запада на конфликт в Украине неожиданным образом оказала положительное влияние на изменение климата. Гилмор напомнил, что из-за войны в Украине западные страны решили постепенно отказываться от нефти из России. По его мнению, цены на нефть взлетели, из-за чего мировые лидеры начали искать более дешевые альтернативные источники топлива. Например, они стали обращать больше внимания на возобновляемые источники энергии (солнечная энергия или энергия ветра).

Читать еще Человечеству больше не нужны новые нефтегазовые месторождения Нынешних проектов хватит до 2050 года. Именно к этому времени все планировали отказаться от ископаемого топлива

«Я бы никогда не стал утверждать, что главная причина, по которой Путин решил вторгнуться [в Украину], была связана с этим [изменением климата]. Но, безусловно, есть ряд последствий, одним из которых было стремительное увеличение цен на нефть, что привело к положительному результату. Это привело к большей решимости найти возобновляемые источники энергии как более дешевый источник топлива», — разъяснил Гилмор.

Однако не всегда переход на возобновляемые источники энергии дает положительные результаты. Например, так произошло в Йемене. Страна страдает из-за опустывания и засух, и водоносные горизонты (слои в земле, содержащие питьевую воду) сильно истощаются. Ситуацию ухудшило использование насосов для орошения, которые выкачивают воду и работают именно на солнечной энергии.

«Это звучит нелогично, что что-то столь безобидное, как возобновляемая энергия, может на самом деле привести к худшим последствиям для изменения климата. Но именно это и произошло. Использование солнечной энергии облегчило откачку воды из водоносных горизонтов, что означает, что запасы сейчас невероятно низки: настолько низки, что на карту поставлена ​​жизнеспособность целых общин», — объяснил Гилмор.

Существуют и негативные последствиям из-за реакции Запада на вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке. Гилмор заметил, что войны в Украине и в секторе Газа сильно увеличили разрыв между развитыми и развивающимися странами. Помимо прочих политических вопросов, это отдалило государства в переговорах по вопросам климата. Гилмор предположил, что Россия, противопоставляющая себя Западу, могла бы накладывать вето на инициативы ООН, в том числе по важным климатическим темам.

Изменение климата наносит серьезный экономический ущерб. Исследователи из Гарвардского и Северо-Западного университетов пришли к выводу, что повышение глобальной температуры на один градус Цельсия приводит к снижению ВВП на 12%. Этот ущерб оказался в шесть раз хуже, чем считалось ранее. Климатологи предсказывают усугубление ситуации: к концу столетия средняя температура может повыситься на три градуса из-за непрерывного сжигания ископаемого топлива.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.