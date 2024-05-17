Экономический ущерб от загрязнения климата оказался в разы хуже прогнозируемого

Экономический ущерб, нанесенный изменением климата, оказался в шесть раз хуже, чем считалось ранее. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Гарвардского и Северо-Западного университетов.

Исследователи обнаружили, что повышение глобальной температуры на один градус Цельсия приводит к снижению ВВП на 12%. Этот ущерб значительнее, чем предполагалось в предыдущих исследованиях.

Средняя температура на Земле уже увеличилась более чем на один градус с доиндустриальных времен, и многие ученые-климатологи предсказывают, что к концу этого столетия произойдет повышение температуры на три градуса из-за непрерывного сжигания ископаемого топлива.

Исследователи утверждают, что потепление приведет к «резкому снижению производства, капитала и потребления, которое превысит 50% к 2100 году». «Некоторый экономический рост по-прежнему будет, но к концу века люди вполне могут стать на 50% беднее», — сказал один из авторов исследования Адриен Билал.

Он отметил, что покупательная способность была бы на 37% выше, чем сейчас, если бы не глобальное потепление, наблюдаемое в течение последних 50 лет. Если климатический кризис усугубится, то количество убытков, нанесенных им, будет расти по спирали.

Ученые пришли к выводу, что экономические последствия климатического кризиса будут одинаковыми по всему миру, хотя у стран с более низкими доходами изначально ниже уровень благосостояния. В исследовании говорится, что этот факт должен побудить богатые страны, такие как США, принять меры по сокращению выбросов, вызывающих потепление, в своих экономических интересах.

При этом даже при резком сокращении выбросов изменение климата повлечет за собой тяжелые экономические издержки. Даже если к концу века глобальное потепление составит примерно полтора градуса, потери ВВП все равно составят около 15%.

«Если результаты (исследования) подтвердятся, а у меня нет оснований полагать, что этого не произойдет, они будут иметь огромное значение в общей оценке ущерба климату», — сказал экономист из Колумбийского университета Гернот Вагнер, не участвовавший в исследовании.

Ранее исследование европейских ученых показало, что лето 2023 года стало самым жарким в Северном полушарии за последние две тысяч лет. Исследователи также предположили, что летом текущего года также могут быть установлены температурные рекорды.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.