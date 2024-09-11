Специалисты МВФ впервые с начала войны могут приехать в Россию

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) могут приехать в Россию впервые с начала войны с Украиной. Визит станет необходимым для подготовки доклада о состоянии российской экономики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя МВФ.

МВФ подтвердил информацию о планах подготовить ежегодный доклад по состоянию экономики в России. В последний раз МВФ публиковал подробный отчет еще до начала войны в Украине, в 2021 году. Сейчас экономическая ситуация в регионе «стабилизировалась», что открыло возможности для представителей МВФ провести очередной экономический анализ, объясняет Bloomberg.

Представитель МВФ в комментарии агентству подчеркнула, что подготовка ежегодных экономических докладов, известных как консультации по статье IV устава МВФ, является «взаимным обязательством» между фондом и государствами-членами. Эта статья закрепляет общие обязательства государств в отношении валютного режима. В частности, один из пунктов этой статьи запрещает манипулирование обменными курсами.

МВФ объявил, что его представители начнут переговоры с российскими властями 16 сентября в онлайн-формате. Затем будет назначен визит членов делегации фонда в Москву, где они должны будут встретиться с официальными лицами России. Встреча должна пройти до 1 октября.

Если все состоится, то МВФ станет первой крупной международной финансовой организацией, чьи представители посетят Россию впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину. Более того, это будет первая миссия МВФ в Россию за пять лет. Последний раз специалисты МВФ посещали Россию в ноябре 2019 года, до начала пандемии COVID-19.

В июле МВФ выпустил отчет о перспективах развития мировой экономики. В обзоре также были приведены прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Экономисты предполагают, что к 2025 году рост российского ВВП достигнет 1,5%. Это меньше, чем ожидается в этом году: текущий прогноз держится на уровне 3,2%. Большая часть роста ВВП России обусловлена огромными военными расходами.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.