СМИ: Запад предупредил Украину о возможном недостатке средств для полной победы над Россией

Украине следует продумать более реалистичный план на следующий год войны, так как у России получается добиваться небольших территориальных успехов, а поддержка Киева со стороны Запада может ослабиться. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских дипломатов.

Газета приводит слова неназванных западных чиновников. Они уверяют, что Запад все еще поддерживает долгосрочную цель по возвращению контроля Украины над оккупированными территориями. Однако некоторые считают, что Киеву нужно быть «более прагматичным» в разработке будущей военной стратегии. Это нужно и для того, чтобы европейские политики смогли доказать своим избирателям необходимость продолжения поставок оружия Украине.

Полная победа Украины над Россией будет стоить «сотни миллиардов долларов», пишет WSJ. По словам европейских чиновников, союзники Киева в США и Европе предупредили, что они не смогут предоставить столько средств. Тем не менее западные чиновники подчеркивают «жизненно важное» значение постоянной военной поддержки Украины. Точные масштабы помощи будут ясны после президентских выборов в США в ноябре, считают западные дипломаты. Однако уже сейчас ясно, что западная поддержка не может оставаться на высоком уровне, если война затянется еще на несколько лет, отмечает WSJ.

На Западе продолжают расти опасения, что Украина окажется неспособной защитить себя в долгосрочной перспективе. На эти опасения повлияло вторжение ВСУ в Курскую область, которое началось 6 августа. Украина действительно взяла под контроль часть российской территории, но одновременно с этим ослабила защиту на востоке. Украинские чиновники надеялись, что вторжение вынудит Россию отвести войска с Донбасса, но этого не произошло. Тем не менее «курская операция» показала, что Украина еще может сражаться и удивлять, считает научный сотрудник Фонда Карнеги Эрик Грин.

Тем временем все больше украинских граждан хотят пойти на мирные переговоры с Россией. 21% украинцев верят, что мирное соглашение способно остановить Россию и положить конец войне. Политический аналитик Алексей Ковужен заявил WSJ, что мирное соглашение с Россией при наличие оккупированных территорий — «невозможный политический риск» для Владимира Зеленского. «Это политическое самоубийство, и этого не может быть», — заключил аналитик.

В основном против мирного урегулирования конфликта выступают украинские военнослужащие. Социологические опросы показывают, что лишь 18 процентов ветеранов и действующих военных согласны на проведение переговоров с Москвой. 15 процентов респондентов из этой категории пообещали устроить вооруженный мятеж, если украинские власти действительно согласятся подписать неудобный для Украины мирный договор.

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