Препарат от эпилепсии может помочь людям с храпом

Ежедневный прием препарата от эпилепсии может помочь людям, которые страдают от синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Люди с этим недугом активно храпят на протяжении ночи. О новом открытии пишет британская газета The Guardian.

Апноэ сна не опасно для жизни, но может мешать здоровому сну. Как правило, человек с СОАС перестает дышать во сне на определенное количество времени (обычно от 2 секунд до минуты) из-за особенностей работы мягких тканей верхних дыхательных путей. Позже, когда критический момент проходит и человек снова дышит, он может начать сильно храпеть. Такие эпизоды могут происходить десятки раз за ночь.

Результаты международного исследования показали, что лекарство, которое обычно прописывают пациентам с эпилепсией, способно уменьшить симптомы апноэ сна. Речь идет о сультиаме (другое название — осполот). Ученые провели исследование на 300 добровольцах из Бельгии, Чехии, Франции, Германии и Испании. Их разделили на четыре группы, одним давали таблетки-пустышки, другим — концентрации сультиама.

За состоянием пациентов наблюдали 12 недель. Врачи измеряли частоту дыхания, уровень кислорода, сердечный ритм, а также мозговую и мышечную активность во время сна. Выяснилось, что по окончании эксперимента у тех, кто принимал сультиам, было на 50% меньше случаев остановки дыхания во сне. Кроме того, у этих людей был более высокий уровень кислорода в крови. Эффект достигал максимума при больших дозах препарата.

Результаты исследования показывают, что сультиам может стать альтернативой СИПАП-терапии. Обычно люди с СОАС спят со специальным аппаратом. Это метод корректировки дыхания во сне с помощью специальной маски. Человек самостоятельно можно надевать этот аппарат перед сном, но некоторым такой метод не подходит.

«Стандартное лечение обструктивного апноэ сна — это сон с помощью аппарата, который продувает воздух через маску для лица, чтобы держать дыхательные пути открытыми. К сожалению, многим людям сложно использовать эти аппараты в долгосрочной перспективе, поэтому необходимо найти альтернативные методы лечения», — объясняет профессор Гетеборгского университета в Швеции Ян Хеднер.

Ранее американские ученые нашли взаимосвязь между воздействием искусственного света в ночное время и болезнью Альцгеймера. Исследователи пришли к выводы, что ночное освещение может иметь большее влияние на риск распространением этого недуга, нежели «злоупотребление алкоголем, хронические заболевания почек, депрессия, сердечная недостаточность и ожирение». Особенно это касается людей моложе 65 лет.

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