Искусственный свет в ночное время может увеличить риск болезни Альцгеймера

Американские ученые провели исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения США, и выяснили, что существует взаимосвязь между воздействием искусственного света в ночное время и болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. По словам его авторов, хотя «уличные фонари, освещение дорог и световые знаки могут сдерживать преступность, сделать дороги безопаснее и улучшить ландшафтный дизайн», непрерывный свет «имеет экологические, поведенческие и медицинские последствия».

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В ходе исследования ученые, используя спутниковые данные о световом загрязнении в стране, изучили интенсивность ночного света по штатам и округам в США с 2012 по 2018 год и отчеты Medicare — национальной программы медицинского страхования — о распространенности болезни Альцгеймера.

Авторы исследования заявили, что ночное освещение могло быть более тесно связано с распространением болезни Альцгеймера, чем «злоупотребление алкоголем, хронические заболевания почек, депрессия, сердечная недостаточность и ожирение». Особенно это касается людей моложе 65 лет.

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В то же время ученые отметили, что диабет и гипертония имеют большее влияние, чем ночное освещение.

По словам одой из авторов исследования Робин Войгт-Зувала, доцента Медицинского центра Университета Раш, ночное освещение влияет на внутренние часы человека и может нарушать ритм жизни, что, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на устойчивость организма и «делает людей более восприимчивыми к болезням».

В то же время Джейсон Карлавиш из Центра памяти Пенна при Пенсильванском университете обратил внимание, что исследователи допустили некоторые оговорки в своих выводах. К примеру, данные Medicare получены по текущему месту жительства людей, однако это не означает, что люди всю жизнь жили в одних и тех же районах.

Кроме того, авторы исследования отметили, что изучали именно распространенность болезни Альцгеймера на конкретный момент времени, а не частоту новых случаев заболевания.

Клинический невролог Дэвид Кнопман выразил обеспокоенность по поводу методологии исследования. По его мнению, спутниковые данные «не учитывают оконные шторы и естественное солнечное освещение».

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