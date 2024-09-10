Из России пытались вывезти редкого лемура

Женщина пыталась вывезти в Казахстан кошачьего лемура. Ее не выпустили из страны, так как на животное не были оформлены разрешительные документы. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Мобильная группа Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в п/п Орск обнаружили экзотическое животное в автомобиле, следующем в Казахстан», — говорится в сообщении.

Хозяйка лемура по кличке Жоржетта, как утверждается, заявила, что везла животное в соседнюю страну «для увеличения популяции данного вида».

В ФТС напомнили, что кошачий лемур или катта (латинское название Lemur catta) находится под угрозой вымирания и включен в Приложение I Конвенции СИТЕС. В службе добавили, что для вывоза особей этого вида из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, которое выдает Росприроднадзор.

«Возбуждено дело об АП по факту несоблюдения запретов и ограничений», — добавили в ФТС. Сейчас специалисты службы совместно с Росприроднадзором решают вопрос о передаче лемура на временное хранение в специализированное учреждение.

На прошлой неделе сотрудники столичной почтовой таможни нашли несколько тысяч живых муравьев в двух посылках из Таиланда. Российские таможенники отправили муравьев обратно, напомнив, что в международных почтовых отправлениях запрещена пересылка живых животных. Исключения сделали для пчел, пиявок и шелковичных червей. Получателю посылки также грозит административная ответственность.

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