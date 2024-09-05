Московские таможенники нашли в посылках с печеньем и игрушками тысячи живых муравьев

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили несколько тысяч живых муравьев в двух посылках из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Муравьев заметили, когда таможенники сканировали коробки, где, согласно декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье. После вскрытия коробок таможенники нашли 171 инкубатор с пробирками и с «питательным веществом». Внутри пробирок находились муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и другие виды насекомых.

Посылка, как отмечается, была адресована в Москву. Таможенники сообщили, что отказались пропускать посылку и вернули насекомых обратно в Таиланд по адресу отправителя. Они также напомнили, что в международных почтовых отправлениях запрещена пересылка живых животных, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей.

В Федеральной таможенной службе заявили, что в отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении дела. Их могут привлечь к административной ответственности по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

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Внутри России допустима транспортировка живых насекомых, при этом важно соблюдать определенные требования. В 2023 году региональный госканал «Томск» со ссылкой на Управление федеральной почтовой службы по Томской области сообщал, что в их регионе такие посылки отправляют регулярно с приходом весны. В «живых посылках» таможенники находили муравьев, пчел, пауков и улиток.

Сообщается, что в 2022 году клиент почты отправил посылку с пауками в соседний регион. Насекомые находились в специальном пластиковом коробе с корягами, на которых пересиживали транспортировку.

«Через пару месяцев в это же почтовое отделение пришла другая "живая посылка" с колонией муравьев. Они находились в искусственном муравейнике из оргстекла (формикарий). Для безопасной транспортировки контейнеры с пауками и муравьями устанавливают в пенопластовый короб», — сообщали таможенники. Такие посылки, как отмечается, передаются курьером из рук в руки.

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