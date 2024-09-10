Теракты заставили ФСИН отправлять заключенных-иностранцев домой

В российских колониях сотрудники ФСИН массово предлагают заключенным-иностранцам подписать согласие на передачу властям своих родных стран. Речь идет об отбывающих наказание в России гражданах Украины, Беларуси, стран Центральной Азии, также стран Запада, пишут «Важные истории», ссылаясь на источники в одной из колоний и правозащитника Ивана Асташина.

По его словам, к нему обратился отбывающий срок в колонии ИК-8 в Воронежской области гражданин Украины. Он рассказал, что оказался в заключении еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину и все это время безуспешно добивался решения об отправке его на родину. Теперь же, по словам заключенного, к нему пришел начальник отряда и предложил написать заявление на отправку для отбывания оставшегося срока в Украину.

Он также отметил, что, по словам сотрудников колонии, руководство ФСИН решило выслать осужденных иностранцев из всех российских пенитенциарных учреждений, чтобы не допустить повторения терактов, которые недавно произошли в СИЗО Ростова-на-Дону и ИК-19 Волгоградской области.

В свою очередь, источник издания, знакомый с ситуацией в ИК-17 Мордовии, сообщил, что там администрация колонии вызвала к себе всех заключенных-иностранцев под предлогом «изучения статистики», а затем предложила им написать аналогичные заявления. Источник утверждает, что после этого к отправке на родину стали готовить заключенного из Беларуси.

Собеседник «Важных историй» отметил, что ранее из этой колонии часто отправляли отбывать срок на родину граждан Кыргызстана. По его словам, сейчас там осталось трое граждан из этой страны, которые также ожидают отправки домой.

В той же колонии заявления об отправке на родину написали также двое граждан США, осужденных по статьям о распространении наркотиков и гражданин Польши Мариан Радзаевски, которого в 2019 году приговорили к 14 годам колонии за шпионаж (ст. 276 УК).

Как отмечает издание, российское законодательство не предусматривает возможности отправки на родину для осужденных по этой статье. Тем не менее, по словам источника, и американцы, и поляк «надеются на обмен». Переданный западным властям в рамках масштабного обмена американский гражданин Пол Уилан, осужденный по обвинению в шпионаже, отбывал наказание в той же ИК-17.

«Я так понимаю, ФСИНовцам просто прислали разнарядку заставить всех иностранцев писать согласие на отбывание наказания на родине. А сами ФСИНовцы не разбираются, шпионаж там или нет, [поэтому дают всем на заполнение одинаковую форму]», — прокомментировал информацию, поступающую из колоний, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин.

16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН, заявив о своей принадлежности к «Исламскому государству». Силовики взяли здание СИЗО штурмом, убив пятерых террористов и ранив шестого.

23 августа похожий случай произошел в колонии ИК-19 Суровикино Ростовской области. Там четверо уроженцев Таджикистана и Узбекистана, также от имени ИГ, захватили в заложники нескольких сотрудников колонии и заключенных. Четверо сотрудников ФСИН и несколько заключенных погибли, прежде чем силовики взяли здание штурмом и застрелили всех террористов.

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