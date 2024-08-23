Появилось видео с погибшими в волгоградской колонии заложниками из числа заключенных

В исправительной колонии под Волгоградом погибли несколько заложников из числа заключенных, — судя по видео, которое выложил называющий себя лидером объединения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Журналисты издания The Insider предположили, что произошла внесудебная казнь: несколько человек застрелили у стенки с завязанными руками, а еще одному потом отрезали ухо.

На слитых видео — двор ИК-19, где лежат семеро мужчин в гражданской одежде, из них четверо — со связанными руками у стены. Возле головы одного из них в луже крови лежит молоток. На отдельном фото — убитый человек с отрезанным ухом. Выложивший видео и фото Поздняков пояснил, что люди со связанными руками — это заключенные из числа заложников, которых, когда начался штурм, «зеки-исламисты... эти игиловцы молотками забили».

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Журналисты «Агентства» обратили внимание, что на видео только у двоих погибших — та же одежда, что была на участниках захвата заложников. Ранее, до штурма, в соцсетях появлялись видео, на которых появлялись захватившие колонию люди, объясняя свои действия и мотивы.

Официально о гибели заключенных-заложников не сообщалось. Федеральная служба исполнения наказания после штурма заявила, что среди заложников есть четверо пострадавших. Росгвардия объявила, что в результате штурма «заложники освобождены», а все четверо преступников убиты «четырьмя точными выстрелами» снайперов.

ФСИН рассказывала только о смерти своих сотрудников. Трое погибли от колото-резанных ран «различной степени тяжести», еще четверо были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщало ведомство.

Несколько заключенных колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области днем 23 августа напали на сотрудников ФСИН и захватили контроль над исправительным учреждением. В местных СМИ и телеграм-каналах появлялись сообщения, что захватчики требовали два миллиона долларов и вертолет. Но один из нападавших, Назирчон Тошов, позднее назвал эти сообщения обманом. Штурм колонии начался около 16:00 и длился примерно полчаса.

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