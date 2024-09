Ученые нашли объяснение большим осадкам в городах

В городах выпадает больше осадков и чаще проходят экстремальные ливни по сравнению с пригородами и сельской местностью. К такому выводу пришли американские ученые, их исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи проанализировали погоду в более чем тысячи городах по всему миру. Ученые пришли к выводу, что за год 63% городов в среднем получили больше осадков, чем отдаленные сельские районы. Во многих городах также чаще шли экстремальные ливни. Исследователи предполагают, что изменение климата сказывается в первую очередь именно на городских поселениях, а не на селах.

Ученые проиллюстрировали свое открытие на примере нескольких городов и их пригородов. Например, во вьетнамском Хошимине в среднем выпадает на 274 миллиметра осадков больше, чем в ближайшей сельской местности. Похожую ситуация заметили в американском Хьюстоне, где выпадает на 124 миллиметров осадков больше, чем в его пригороде.

Дев Нийоги, профессор из Техасского университета в Остине и один из авторов исследования, объясняет этот феномен. По его словам, в городах бывает жарче, чем в сельской местности. Это происходит из-за «эффекта городского острова тепла». Теплый воздух поднимается и создает восходящие потоки, которые способствуют образованию облаков и осадков. Все усугубляет неровный городской ландшафт и высокие здания, которые могут помешать воздушному потоку и тем самым продлевают дождь.

Киото (Япония) и Сиэтл (США) оказались среди городов, в которых выпало меньше осадков, чем в пригородах. Ученые предположили, что в некоторых случаях на количество выпадаемых осадков влияет расположение города. Например, города, расположенные в долинах, как правило, получают меньше осадков, чем местности, расположенные у холмов.

Вместе с тем о последствиях изменения климата в городах предупреждают американские инженеры. По их данных, экстремальная жара и усиление наводнений ускоряет разрушение мостов в США. Мосты, которые были построены из материалов, не рассчитанных на резкие перепады температур, быстрее ссыхаются, а значит — быстрее разрушаются. Четверть мостов в США были спроектированы и построены в 1960-х годах.

