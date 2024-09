Климатические изменения могут привести к обрушению мостов

Американские эксперты и инженеры утверждают, что экстремальная жара и усиление наводнений, связанных с изменением климата, ускоряют разрушение мостов США. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, четверть мостов страны были построены в 1960-х годах и на сегодняшний день уже нуждаются в ремонте. Это угрожает безопасному передвижению людей и грузов, а также является еще одним примером того, как изменение климата меняет повседневную жизнь.

Читать еще Самый народный мем Каждый год в одно и то же время в соцсети возвращаются шутки про кабачки, которые некуда девать

«У нас возник кризис мостов, связанный именно с экстремальными погодными явлениями. Это не то, что произошло бы при нормальных климатических условиях. Мы никогда не видели таких темпов», — заявил Пол Чиновски, профессор гражданского строительства в Университете Колорадо.

По его словам, мосты, спроектированные и построенные несколько десятилетий назад из материалов, не рассчитанных на резкие перепады температур, теперь быстро разбухают и ссыхаются, что приводит к их разрушению.

«Становится так жарко, что детали, которые держат бетон и сталь [разрушаются], и мосты могут буквально развалиться на части», — добавил Чиновски.

Министр транспорта США Пит Буттиджич отметил, что мосты — часть инфраструктуры, которая требует много времени на ремонт и обновление. The New York Times ссылается на исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE в 2019 году, в котором сказано, что к 2050 году каждый четвертый мост в США может обрушиться из-за климатического кризиса.

Издание отмечает, что неисправности мостов уже начали влиять на цепочки поставок и стоимость товаров в США. По данным Американского института транспортных исследований, закрытие мостов добавляет в среднем 2,5 миллиона долларов в день к расходам на грузоперевозки из-за задержек и дополнительного расхода топлива. В ближайшее десятилетие, согласно прогнозам экспертов, таких закрытий станет больше.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.