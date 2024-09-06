Четверть молодежи в одном из регионов России готова к релокации

Четверть молодежи в Дальневосточном федеральном округе готова к релокации. Об этом свидетельствуют данные анализа сервиса Superjob, которые опубликовал РБК.

В компании проанализировали 8,7 миллиона резюме активных в последний год соискателей из всех округов России и пришли к выводу, что чем дальше регион находится от Москвы и Санкт-Петербурга, тем выше в нем доля молодых людей, готовых к переезду ради работы.

Больше всего людей хотят уехать из Дальневосточного федерального округа — 25% молодежи и 36% всех соискателей. Из Сибирского федерального округа на релокацию согласны 21% молодежи и 33% от всех респондентов.

Следом идут: Южный федеральный округ, откуда готовы уехать 22% молодежи и 31% респондентов в целом, Приволжский федеральный округ — 20% молодежи и 29% людей, участвующих в исследовании, Уральский федеральный округ — 19% молодежи и 31% в целом, а в Северо-Западном федеральном округе к переезду готовы 13% и 17% соответственно.

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

При этом из Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга на заработки готовы уехать по 12% молодежи, а что касается населения в целом, то к релокации готовы 16% жителей ЦФО и 14% — Петербурга.

Согласно исследованию портала, Москву ради заработка готовы покинуть лишь 10% молодежи и 22% всех жителей столицы.

Если брать средние цифры по стране, то к переезду ради работы готовы 16% молодежи и 22% от общего числа участников исследования. РБК отмечает, что мужчины охотнее соглашаются на переезд — к релокации готовы 29% опрошенных мужчин и только 16% женщин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.