Основатель «Царьграда» Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой 

В минувшее воскресенье прошла свадьба российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и основателя канала «Царьград» «православного олигарха» Константина Малофеева. Об этом сообщают телеграм-канал Baza и издание «Верстка», которое ссылается на три источника в окружении пары.

По информации двух собеседников «Верстки», свадьба состоялась 8 сентября в элитном подмосковном поселке Deauville. Издание отмечает, что опубликованные в сети фотографии торжества совпадают с видами поселка и ресторана «Вилла Ротонда».

«Фотографии и видео со свадьбы выложили и некоторые коллеги Львовой-Беловой: Ксения Мишонова — детский омбудсмен по Московской области — в чате своего телеграм-канала опубликовала несколько снимков, в том числе видео праздничного стола со своим бейджем. На фото она вместе с Гией Саралидзе — бывшим ведущим “Соловьёв Live”», — пишет издание.

Собеседник «Верстки» в окружении Малофеева заявил, что пара якобы не собиралась проводить «тайную свадьбу» и «только приветствовала» сообщения в СМИ об этом событии. В свою очередь, другой источник издания рассказал, что новобрачные просили не делиться их фотографиями в соцсетях, но были не против снимков самого мероприятия.

Baza сообщает, что на свадьбе присутствовали более сотни гостей, а выступали — Григорий Лепс, Валерия, Леонид Агутин и Дима Билан. Последнему, как утверждает телеграм-канал, запретили исполнять несколько песен, в частности, «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган».

Об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой впервые стало известно в начале 2024 года. Тогда, как пишет Baza, они вместе пришли на Крестный ход в Екатеринбурге и держались за руки. В конце июля эту информацию «Верстке» подтвердили шесть источников.

Ранее и Малофеев и Львова-Белова уже состояли в браках. О разводе основателя «Царьграда» стало известно в 2023 году, а вот о разводе уполномоченной по правам ребенка со священником Павлом Когельманом, с которым они воспитывали 10 детей, не сообщалось.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Их считают ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза за финансовую поддержку пророссийских сепаратистов, действовавших в Луганской и Донецкой областях Украины.

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