«Единая Россия» «победила» на выборах

В России прошел Единый день голосования. Выборы различного уровня — членов местных законодательных собраний, губернаторов, а также довыборы в Госдуму — прошли в 83 субъектах Российской Федерации. О результатах голосования пишет Би-би-си.

Так, в 21 регионе на губернаторских выборах победили назначенные ранее Кремлем временно исполняющие обязанности глав регионов или уже действующие губернаторы. В 20 из них победившие кандидаты выдвигались от «Единой России», еще в одном — Забайкальском крае — победил действующий губернатор Александр Осипов, имевший статус самовыдвиженца.

В Хабаровском крае 81,03% голосов набрал бывший замгенпрокурора Дмитрий Демешин, в Сахалинской области действующий губернатор-единоросс Валерий Лимаренко переизбрался, получив 80,79% голосов, в Оренбургской — Денис Паслер с 78,14% голосов, а на Алтае с результатом 74,09% победил бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В остальных регионах почти все ставленники Кремля набирают, по предварительным данным, около 80% голосов. Исключениями стали лишь Вологодская область, где врио губернатора Георгий Филимонов после обработки 99,46% протоколов набирает только 61,8%, а также Курская область — там действующий врио главы региона Алексей Смирнов, по предварительным данным, набрал 67,45% голосов. Несмотря на то, что часть области контролируют вторгшиеся туда в начале августа ВСУ, Смирнов отчитался о «беспрецедентной явке» — 57%.

Как пишет Би-би-си, по предварительным данным, в результате довыборов в Госдуму депутатские мандаты получили бывшие члены правительства, не попавшие в новый состав кабинета министров, а именно экс-министр спорта Олег Матыцин, бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко и экс-министр энергетики Николай Шульгинов.

Один из немногих сюрпризов на этих выборах преподнес Братск в Иркутской области, где не смог победить действующий мэр Сергей Серебренников, которого поддерживали губернатор и «Единая Россия». При явке в 35% он набрал 21% голосов, тогда как другой единоросс глава Братского района Александр Дубровин получил около 69% голосов.

В Санкт-Петербурге на новый срок переизбрался действующий губернатор Александр Беглов. Кроме того, в городе прошли выборы муниципальных депутатов в 110 из 111 муниципальных округов и довыборы на вакантный мандат в Законодательное собрание.

Би-би-си отмечает, что у оппозиционных кандидатов фактически не было шансов поучаствовать в этих выборах. Выдвинуться в губернаторы там пыталась блокадница Людмила Васильева, которая публично выступала против российского вторжения в Украину, однако ей не удалось собрать необходимого для выдвижения количества подписей.

Мандат в Заксобрании Петербурга, по последним данным, получил бывший соратник Евгения Пригожина медиаменеджер и пропагандист Александр Малькевич, набравший 55,35% голосов.

«Единая Россия» также вернула большинство в региональных парламентах в Москве и Хабаровском крае. Благодаря тому, что в столице до выборов не допустили независимых кандидатов, партия власти получила 38 из 45 мест в Мосгордуме. Еще три места там получила КПРФ, по одному «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду», а еще в двух округах победили самовыдвиженцы.

Выборы в Москве впервые прошли по новой процедуре, когда по умолчанию голосование было электронным, а для получения бумажного бюллетеня избирателям надо было заранее написать соответствующее заявление. Наблюдатели неоднократно говорили о непрозрачности такой системы, но власти проигнорировали их замечания.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, из более чем трех миллионов бюллетеней, выданных на прошедших выборах в Москве, бумажными были менее 150 тысяч. Явка при этом составила 40%, что вдвое больше, чем на выборах в 2019 году.

На выборах в Хабаровском крае, где до сих пор лидирующие позиции занимала ЛДПР, единороссы получили абсолютное большинство и в региональном парламенте (27 из 36 мандатов), и в городской Думе Хабаровска (34 из 35 мандатов).

Несмотря на то, что МВД отчиталось об отсутствии серьезных нарушений на прошедших выборах, те немногие наблюдатели, которым удалось попасть на участки, говорили, что нарушения были. Так, сообщали об организованном подвозе избирателей на участки, использовании там ручек с исчезающими чернилами и неизвестных людях «спортивного телосложения», которые выталкивали с участков независимых наблюдателей.

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