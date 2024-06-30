Блокадница не собрала нужное число подписей для выдвижения в губернаторы

Команда 82-летней блокадницы Людмилы Васильевой не смогла собрать достаточное количество подписей для ее выдвижения в губернаторы Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале команды Васильевой.

Там отметили, что им удалось собрать свыше 5,5 тысячи подписей. Васильевой, как самовыдвиженцу, нужно было собрать не менее 76 тысяч подписей. В горизбиркоме ранее уточняли, что это 2% от 3,8 миллиона жителей Петербурга, которые могут голосовать на выборах.

В команде Васильевой отметили, что при сборе подписей она столкнулась с препятствиями в виде противодействия полиции, нежелания городских СМИ освещать ее кампанию, закона о губернаторских выборах, «сверстанного так, чтобы не допустить ни одного независимого кандидата» и «неверием» крупных лидеров общественного мнения в успех кампании.

«В ближайшее время мы расскажем вам, что Людмила Николаевна и вся наша команда собираются делать дальше. Спойлер: не останавливаться!» — добавили в команде Васильевой.

Васильева рассказывала «Холоду», что решила поучаствовать в выборах после того, как телеведущая Татьяна Лазарева заявила о планах баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Вслед за этим Госдума приняла закон, который запрещает «иноагентам» участвовать в выборах.

«Тогда я в шутку сказала сыну, что тоже могу поучаствовать: если многих приличных людей окрестили “иноагентами”, значит, надо идти кому-то другому. Сын сказал, что в этом году в Петербурге будут выбирать губернатора, и тогда я впервые произнесла: “Почему бы мне не попробовать?”» — объяснила Васильева.

Голосование на выборах губернатора Петербурга пройдет в течение трех дней, с 6 по 8 сентября. Одновременно с ними в городе пройдут довыборы одного депутата Заксобрания, а также выборы 110 городских мундепов.

В общей сложности на выборы выдвинулись свыше 20 кандидатов, в том числе действующий губернатор города Александр Беглов. Его выдвинуло местное отделение «Единой России». Для выдвижения кандидаты от партий до 29 июня должны были подать документы с подписями мундепов, самовыдвиженцы — с подписями от избирателей.

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