Первый экипаж может высадиться на Марсе через четыре года

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети Х, что через два года компания планирует запустить беспилотные космические корабли на Марс, когда откроется следующее стартовое окно на эту планету.

Задачей аппаратов будет, по словам Маска, «проверить безопаснось посадки на Марс». В случае успешной посадки SpaceX рассчитывает отправить на планету первые пилотируемые корабли спустя еще два года.

«С этого момента скорость полетов будет расти в геометрической прогрессии», — написал Маск в своем посте. Он добавил, что целью этих полетов должно стать строительство на планете «самодостаточного города примерно через 20 лет».

«Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни человечества, поскольку мы больше не будем держать все яйца… на одной планете», — добавил Маск.

В апреле этого года бизнесмен заявил, что процесс освоения Марса будет непростым и в начале колонизации планеты могут погибнуть люди. При этом в ней, по словам Маска, будут участвовать только добровольцы, которых уже набралось достаточное количество.

«Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — заявил Маск.

По мнению основателя SpaceX, покорение других планет, в частности Марса, необходимо для выживания человечества. РБК отмечает, что к 2050 году бизнесмен планирует отправить на Марс до миллиона человек, для чего ему потребуется около тысячи космических кораблей.

Ранее стало известно, что Илон Маск к 2027 году может стать первым человеком на Земле, чье состояние достигнет триллиона долларов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.