Жаркая погода снижает рождаемость

Уровень рождаемости в Испании упал примерно через девять месяцев после экстремально жаркого периода в стране. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Population Studies. Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, такой эффект в целом не слишком ощутим на планете, однако он может усилиться по мере ускорения климатических изменений.

Ристо Конте Кейвабу из Института демографических исследований Макса Планка в Германии, ведущий автор исследования, вместе с коллегами рассчитал общий коэффициент рождаемости (ОКР) в Испании — среднее количество детей, которое женщина предположительно родит в течение своей жизни. Его расчеты основывались на текущих показателях рождаемости в каждом месяце за период с 2010 по 2018 год.

После этого ученые сопоставили результаты с данными о погоде в Испании, чтобы отследить, как меняется ОКР в зависимости от температуры. Исследователи обнаружили явное снижение ОКР через девять месяцев после того, как температура на улице в стране превышала 25 градусов. В работе говорится, что снижение было незначительным, но постоянным и составило около 0,3%.

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

При этом такой эффект усиливался по мере роста температуры. Так, через девять месяцев после 30-градусной жары ОКР снижался на 0,8%.

The Economist отмечает, что взаимосвязь погоды и рождаемости была выявлена ранее. По данным издания, рождение детей имеет сезонный характер. Это указывает на то, что зачатие происходит в более холодные периоды. Однако новое исследование, как утверждается, доказывает снижение рождаемости после скачков среднесуточной температуры по всему миру.

В качестве одной из причин ученые назвали нежелание заниматься сексом в жару. В то же время исследования на животных показали явное, но временное снижение количества и качества спермы после теплового шока, вызванного в ходе эксперимента.

Такой эффект проявлялся постепенно, через несколько недель после окончания теплового воздействия. Кроме того, другое исследование показало аналогичные результаты у людей: тепловой стресс приводил к снижению качества и подвижности сперматозоидов спустя две-восемь недель.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.