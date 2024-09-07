В Амстердаме будут бороться с уличными растениями в горшках

Власти Амстердама решили ввести ограничения в центральном районе города на количество и размер цветочных горшков, которые находятся на улице. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, местные СМИ назвали эту инициативу «Операция “Горшок для растений”». Согласно ограничениям, жители столицы могут иметь не более двух цветочных горшков размером не более 50х50 сантиметров. При этом горшки должны быть изготовлены из экологических материалов и размещены у передней стенки дома.

Глава центрального района Амстердама Амели Стренс заявила, что заброшенные растения в горшках выглядят непривлекательно, негативно сказываются на биоразнообразии и делают городские объекты менее доступными для людей с ограниченными возможностями передвижения и детскими колясками.

По словам Стренс, специальный человек в течение нескольких дней проводил ревизию более чем 900 цветочных горшков в центральном районе.

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«[Заброшенные горшки] перестали быть привлекательными и симпатичными горшками для растений. На них будут наклеены стикеры с надписью “Я кому-нибудь принадлежу? Усыновите меня!” и QR-код. Если никто не откликнется в течение шести недель, город их уберет», — утверждает Стренс.

Как отмечает The Guardian, некоторые жители Амстердама рады, что город реагирует на обеспокоенность людей по поводу переполненных тротуаров. Однако другие критически относятся к этой идее, указывая на то, что огромное количество общественного пространства занимают не растения, а брошенные велосипеды и террасы питейных заведений, а также мусор и большое количество туристов.

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