Последствия аварии на Чернобыльской АЭС изучат с помощью грибов

Шведское управление по радиационной безопасности попросило грибников прислать образцы урожая этого года, чтобы проверить количество радиоактивных осадков спустя 38 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет издание, целью исследования является измерение уровня цезия-137 — ключевого материала, который попадает в радиоактивные осадки. Его период полураспада составляет около 30 лет. Associated Press отмечает, что грибы могут поглощать его из почвы. Цезий-137 также может накапливаться в организме, и считается, что высокий уровень его содержания представляет опасность для человека.

Грибникам предписано отправлять съедобные грибы, собранные в 2024 году, в двойной упаковке — не менее 100 граммов свежих грибов или 20 граммов сушеных грибов. Когда будут опубликованы результаты исследования, в управлении по радиационной безопасности не уточнили.

Издание уточняет, что 60% площади Швеции покрыто лесами, и в стране начался сезон сбора грибов, ягод и лесных растений. Грибников также попросят сообщить, где они нашли тот или иной гриб, однако раскрывать точное местоположение необязательно.

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Associated Press утверждает, что шведские власти первыми обнаружили радиоактивные осадки в Европе, что заставило советских чиновников, пытавшихся скрыть катастрофу, раскрыть информацию о ней несколько дней спустя.

В 2017 году государственное ветеринарное агентство в Чехии заявило, что около половины диких кабанов на юго-западе стране заражены радиационными веществами и непригодны к употреблению в пищу. Аналогичные проблемы с животными были зафиксированы в Австрии и Германии.

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