Южная Корея сообщила о массовых казнях чиновников в Северной Корее

За прошедший месяц в Северной Корее были казнены от 20 до 30 чиновников, которые работали в пострадавшем от наводнения районе. Об этом сообщил телеканал TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника.

По его словам, после наводнения в провинции Чананг Ким Чен Ын созвал экстренное совещание, на котором уволил десятки чиновников, в том числе начальника полиции, партийного секретаря, министра общественной безопасности и губернатора пострадавшей провинции. После этого уволенных функционеров якобы обвинили в халатности и коррупции, а затем приговорили к смертной казни через расстрел.

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Ранее в СМИ распространились кадры, на которых северокорейский диктатор на лодке инспектировал затопленные районы страны После этого Ким Чен Ын предупредил, что строго накажет тех, кто «серьезно пренебрег» своими обязанностями и, следовательно, несет ответственность за жертвы и разрушения из-за произошедшего в стране наводнения.

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Причиной наводнения в Северной Корее стали проливные дожди, обрушившиеся на северо-западную часть страны. По данным южнокорейских СМИ, жертвами стихийного бедствия стали до полутора тысяч северных корейцев, кроме того, повреждения получили более четырех тысяч домов и значительные площади сельхозугодий.

Сам Ким Чен Ын назвал эти сообщения развернутой против КНДР «клеветнической кампанией».

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